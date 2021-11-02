Минздрав планирует отложить новые правила выдачи медсправок для водителей на 1 марта 2022

Сдавать кровь на алкомаркеры должны будут водители, которых уже лишали прав за пьяную езду. Новые правила вступят в силу 1 марта 2022 года. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Российский Минздрав вновь отложил вступление в силу новых правил получения водительских медсправок. Предполагалось, что они вступят в силу с 1 января 2022 года. В проекте приказа, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, эта дата переносится на 1 марта 2022 года.

«В приказе министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)» в пункте 5 слова "с 1 января 2022 года" заменить словами «с 1 марта 2022 года», - говорится в документе.

По-новому получать медсправки российские водители должны были начать еще в ноябре 2019 года. Новое было в том, что для получения справки нужно было пройти химико-токсикологическое исследование мочи на содержание наркотиков и сдать анализ крови на определение маркера злоупотребления алкоголем. В 2019 это спровоцировало не только бурю возмущения, но и ажиотаж в наркодиспансерах – водители спешили получить справки по старым правилам, без анализов.

Тогда вступление в силу новых правил приостановили. В последней версии проекта приказа говорится о том, что кровь на алкогольные маркеры и мочу на наркологические расстройства будут сдавать только водители из групп риска – те, кто хочет восстановить права того, как лишился их за «пьяную езду» или те, у кого есть клинические признаки наркологических расстройств.