Экс-лидер «Правого сектора»* Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший лидер движения «Правый сектор»* Дмитрий Ярош сообщил, что назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

«Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины», – написал Ярош в Facebook.

Экс-лидер «Правого сектора»* уже был советником главнокомандующего ВСУ. Он возглавлял правоэкстремистское движение в 2013-2015 годах. Оно объединяло украинские националистические праворадикальные организации. Кроме того, под руководством Яроша был сформирован Добровольческий украинский корпус, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе.

Напомним, в 2014 году Следственный комитет России возбудил в отношении Яроша уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации. Позже Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал его.

*Запрещенная в России экстремистская организация