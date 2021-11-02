В Кабуле произошли взрывы возле госпиталя, россияне не пострадали Фото: REUTERS

В столице Афганистана произошли два мощных взрыва рядом со зданием госпиталя имени Мухаммада Дауд-хана.

Второй заместитель министра информации и культуры страны Билал Карими рассказал телеканалу Tolo News, что первый взрыв прогремел возле входа в больницу, затем произошел еще один взрыв. Сейчас в окрестностях медучреждения идет перестрелка между нападавшими и боевиками радикального движения «Талибан»*. В свою очередь представитель Министерства внутренних дел Афганистана Саид Хости сообщил о человеческих жертвах.

Тем временем в посольстве России в Кабуле заявили ТАСС, что граждане РФ не пострадали в результате взрывов в афганской столице.

Как ранее писал сайт kp.ru, 8 октября мощнейший взрыв прогремел в шиитской мечети Сеид-Абад, расположенной в провинции Кундуз на севере Афганистана. По предварительной информации, в результате погибли около 100 человек, еще десятки получили ранения.

*Запрещенная в России террористическая организация