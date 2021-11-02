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Политика2 ноября 2021 14:42

Путин заявил, что на вооружении России находятся более двух тысяч беспилотников

Российские военные научились отражать атаки БПЛА, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин заявил, что на вооружении России находятся более двух тысяч беспилотников

Путин заявил, что на вооружении России находятся более двух тысяч беспилотников

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На вооружении у российской армии стоят более двух тысяч ударных беспилотных летательных аппаратов, заявил президент России Владимир Путин.

«Сейчас на вооружении у нас находятся свыше двух тысяч беспилотных летательных аппаратов. Нужно и дальше над ними работать, и работать так же напряженно, как это было последнее время, имея в виду, в том числе, и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки», – сказал глава государства на совещании по оборонно-промышленному комплексу.

Как отметил президент, российские военные научились эффективно отражать атаки беспилотников. Путин также поручил проанализировать ситуацию с беспилотниками на границе с Россией.

Как писал сайт kp.ru, генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил использование ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Это первый случай применения купленной у Турции техники. 26 октября 2021 года беспилотник управляемой бомбой уничтожил пушку противника. По словам украинский властей, Киев закупил у Турции ударные беспилотники для «сдерживания» России и защиты своей территории.