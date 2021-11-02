Путин на конференции в Глазго сообщил о поддержке совместной декларации по лесам и землепользованию

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин записал видеообращение к участникам сессии по управлению лесным хозяйством и землепользованием, проходящей в рамках климатического саммита в Глазго. Он отметил, что Россия поддерживает предложенный на заседании проект совместной декларации по лесам и землепользованию.

Путин выразил надежду, что реализация проекта будет стимулировать более тесное партнерство всех заинтересованных государств в деле сбережения лесов. Как считает глава государства, это послужит достижению целей Парижского соглашения, которое поддерживает и Россия. Страна рассчитывает достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

"Россия опирается, в том числе, и на уникальный ресурс имеющихся у нас лесных экосистем, их значительный потенциал по поглощению углекислого газа и выработке кислорода. Ведь в нашей стране расположено около 20% всех мировых лесных массивов", - отметил Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин не смог выступить на климатическом саммите в Глазго в формате видеоконференции, поскольку такая возможность не предусмотрена технически. Такое заявление в понедельник, 1 ноября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.