Националист предложил Зеленскому ограничить въезд россиян на Украину

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Националист Сергей Стерненко создал на сайте президента Украины Владимира Зеленского с призывом ограничить въезд россиян на территорию незалежной.

- Прошу президента Украины в целях защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима, — гласит текст петиции.

Напомним, для того чтобы украинский лидер рассмотрел петицию, она должна собрать 25 тысяч подписей за 90 дней. Сейчас петиция собрала 2,5 тысячи подписей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре указа, которые вводят в действие новый пакет санкционных мер в отношении России. Соответствующий документ был опубликован во вторник, 2 ноября. Всего глава государства ввел санкции против около 140 физических и 50 юридических лиц.