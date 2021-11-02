Глава движения "Ветераны России" заявил, что телеканал ТНТ должен извиниться за шоу "Игра"

Ильдара Резяпова считает, что телеканал должен заплатить штраф в один миллион рублей за пропаганду ЛГБТ Фото: принтскрин видео.

Глава движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов в беседе с изданием "Газета.ru" заявил, что организация получает множество жалоб от граждан о пропаганде ЛГБТ на шоу "Игра", поэтому телеканал ТНТ должен принести публичные извинения за выпуски телепрограммы.

"Я считаю, что приостановка шоу - это заслуга общества в целом, потому что общество само реагировало на данную постановку. Мы считаем, что на телевидении такого не должно быть. Телеканал ТНТ должен принести публичные извинения за то, что происходит на их канале.", - рассказал он.

По мнению Резяпова, телеканал должен заплатить штраф в один миллион рублей.

"Перед нами стоит задача предотвратить пропаганду ЛГБТ. Потому что мы наелись им и наедаемся, нам большое количество жалоб приходит по данной тематике. Мы работаем в правовом поле, и наша задача отреагировать на это. Мы привлекли депутатов, направили запросы в ведомства, чтобы не было этого разложения", - резюмировал собеседник издания.

Сайт KP.ru рассказывал, что после поцелуя Дениса Дорохова шоу "Игра" сняли с эфира. Организаторы проекта уверяют, что все дело в пандемии.