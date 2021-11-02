В Минобрнауки разрешили вузам продолжить удаленную работу с 8 ноября 2021

Российские вузы могут не возвращаться с удаленки после того, как закончится нерабочая неделя. Фото: Олег ЗОЛОТО

После того, как в России закончатся установленные в связи с эпидемической ситуацией нерабочие дни, вузы могут не возвращаться к очной форме обучения. Соответствующий приказ о деятельности подведомственных учреждений издало Минобрнауки.

«С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий», - говорится в приказе.

Если учащиеся будут работать самостоятельно, им должны заранее, за три дня, рассказать, какой объем работы надо будет выполнить, и обеспечить методической поддержкой. Вузы должны позаботиться, чтобы у студентов был бесперебойный доступ к электронной информационно-образовательной среде, а используемые дистанционные образовательные технологии были качественными.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предоставил администрации вузов право выбирать стратегию обучения студентов во время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Студентов предлагалось перевести на удаленное обучение либо дать им возможность работать самостоятельно.