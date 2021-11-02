Патрушев обсудил с главой ЦРУ отношения России и США

Николай Патрушев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился с директором ЦРУ Соединенных Штатов Америки Уильямом Бернсом. Встреча прошла в Москве. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

- Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с Директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. Стороны обсудили российско-американские отношения, — гласит текст сообщения.

Напомним, Николай Патрушев накануне мировой конференции по изменению климата, которая пройдет 31 октября в шотландском Глазго, высказался о том, какие цели преследует Запад, субсидируя «зеленую» энергетику на Украине. Секретарь Совета безопасности заявил, что под предлогом субсидирования развития «альтернативной» энергетики Запад вмешивается во внутренние дела стран, которым оказывает такую помощь и навязывает этим государствам определенную тактику поведения в отношении стран-экспортеров углеводородов.