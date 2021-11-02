МЧС сообщило, что туман в Москве сохранится до полуночи

Туман в Москве сохранится до полуночи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пресс-служба московского главка МЧС сообщила, что туман в столице России сохранится до полуночи.

- В ближайший час с сохранением до конца суток 2 ноября местами по Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ведомство порекомендовало автолюбителям снизить скорость на дорогах и увеличить дистанцию от едущих впереди машин. Пешеходам посоветовали обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Напомним, о том, что стало причиной сильного тумана в Москве, kp.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, эта разновидность тумана называется радиационной. Она возникает когда, приземный слой сильно выхолаживается (остывает — прим.ред.) при сильном инфракрасном излучении. От тумана пострадали авиапассажиры – в столичных аэропортах отменили и задержали более 30 рейсов. Также несколько самолетов, летевших в Москву, были вынуждены сесть на запасных аэродромах.