ГИБДД рассказала, водители каких машин чаще всего нарушают правила дорожного движения

В ГИБДД сравнили, водители каких автомобилей чаще нарушают ПДД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД Москвы подсчитали, водители каких авто чаще нарушают правила дорожного движения и составили интересную таблицу. Данные взяты за третий квартал 2021 года.

На нерадостном первом месте автомобили марки Kia. Их владельцы за третий квартал допустили 700 тыс нарушений ПДД. На второй ступеньке сомнительного пьедестала оказался Mercedes. На счету водителей авто этой марки 621 тыс нарушений. Совсем немного отстали те, кто водит BMW. Они нарушили правила дорожного движения в третьем квартале 610 тыс раз.

Далее идут Volkswagen (540,5 тыс нарушений), Hyundai (510 тыс), Toyota (471,5 тыс), Škoda (339 тыс). А самыми дисциплинированными на московских дорогах оказались водители Audi, Nissan и Ford. На их счету соответственно 274,5 тыс, 274 тыс и 240 тыс случаев нарушения ПДД.

«Не важно, какой марки ваш автомобиль, важно, как вы им управляете!», - напомнили в ГИБДД.

Тем временем МЧС сообщает, что сильный туман в Москве сохранится до полуночи 2 ноября.