Леонардо Ди Каприо попросил мировых лидеров спасти человечество

Ди Каприо участвует в климатической конференции СОР26 и просит мировых лидеров спасти человечество. Фото: REUTERS

Леонардо Ди Каприо обратился к мировым лидерам с просьбой спасти человечество. Актер принял участие в климатической конференции СОР26, которая проходит в Глазго. В своем Twitter-аккаунте Ди Каприо 2 ноября опубликовал пост, в котором заявил, что присоединяется к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу. Гуттериш ранее также призвал принять все возможные меры для защиты планеты.

«Я присоединяюсь к Антониу Гуттеришу и призываю лидеров на конференции COP26 действовать решительно по вопросу климата, защитить наше будущее и спасти человечество. Сейчас настало время для амбиций, солидарности и действий», — написал Ди Каприо.

Ранее на kp.ru рассказывалось, как общественность раскритиковала президента США Джо Байдена, который в выходные прибыл на саммит "Большой двадцатки", где тоже обсуждались проблемы защиты климата, в сопровождении кортежа из 85 машин.