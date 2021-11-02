Климатолог заявил об угрозе загрязнения окружающей среды из-за затяжного тумана

Затяжной туман может загрязнить окружающую среду, сообщил климатолог Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эколог и климатолог Александр Шувалов рассказал, что затяжной туман может стать причиной загрязнений окружающей среды.

- Бывают ситуации, которые связаны с интенсивным выхолаживанием приземного слоя, когда образуется инверсия, то есть приземный слой становится холоднее, чем на высоте, предположим, 300—500 м. В итоге получается, что вот этот слой как бы заперт. Выше него все загрязнения, которые раньше поднимались вверх и растворялись, заперты в нижнем приземном слое, — сказал специалист в разговоре с телеканалом «Звезда».

Ранее Александр Шувалов рассказал о том, что стало причиной затяжного тумана в Москве. По его словам, эта разновидность тумана называется радиационной. Она возникает когда, приземный слой сильно выхолаживается (остывает — прим.ред.) при сильном инфракрасном излучении. От тумана пострадали авиапассажиры – в столичных аэропортах отменили и задержали более 30 рейсов. Также несколько самолетов, летевших в Москву, были вынуждены сесть на запасных аэродромах.