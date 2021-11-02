Квентин Тарантино продаст семь удаленных сцен из «Криминального чтива»

Квентин Тарантино Фото: REUTERS

Американский режиссер Квентин Тарантино продаст семь удаленных сцен из своей культовой картины «Криминальное чтиво» в виде NFT (невзаимозаменяемого токена). Как сообщил телеканал CNBC, продаваться сцены будут через онлайн-маркетплейс OpenSea.

Сцены из киноленты и сценарий с аудиокомментариями Тарантино будут доступны только их владельцам, а имена покупателей останутся в секрете.

- Я очень рад представить фанатам эксклюзивные сцены из «Криминального чтива». Secret Network и Secret NFT открывают совершенно новый мир для общения поклонников и артистов, и я очень рад быть частью всего этого, — сказал режиссер.

В марте 2021 года коллекцию «цифрового искусства» канадской певицы Клэр Элиз Буше, более известной как Grimes, выкупили за 5,8 миллиона долларов. Артистка организовала продажу четырех цифровых рисунков, созданных совместно с братом, профессиональным цифровым художником Маком Баучером. Коллекция продавалась на площадке Nifty Gateway. Все рисунки были раскуплены за 20 минут, общая сумма продажи составила 5,8 миллиона долларов. На рисунках изображена некая богиня, борющаяся с упадком промышленности в мире. Некоторые из картин сопровождаются песнями самой Клэр Элиз Буше.