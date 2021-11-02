Цена газа в Европе превысила 850 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе превысила 850 долларов за тысячу кубических метров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость газа в Европе к закрытию торгов во вторник, 2 ноября, выросла на 8,5%, если сравнивать с предыдущим днем. Таким образом цена голубого топлива в регионе превысила 850 долларов за тысячу кубометров. Об этом гласят данные на ICE Futures.

Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на открытии торгов составила 821,6 доллара за тысячу кубических метров и в течение дня менялась от 750 до 850 долларов. К концу торгов цена достигла 853,7 доллара, что на 8,5% выше расчетной цены понедельника.

Ранее немецкая газета Welt сообщила, что российский лидер Владимир Путин смог всего одной своей фразой повлиять на снижение цен на газ в Европе. Глава государства поручил "Газпрому" приступить к плановой работе по повышению объема топлива в европейских ПГХ. На это руководитель компании Алексей Миллер ответил, что концерн так и поступит, после чего Путин распорядился информировать его о ходе этой работы. Сразу после этого цены фьючерсов на природный газ в Нидерландах упали на 15%, отмечает автор статьи.