Блинкен пообещал Зеленскому сокращать риски от «Северного потока — 2» для Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Во вторник, 2 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры прошли на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго.

В ходе этой встречи Блинкен пообещал Зеленскому, что Соединенные Штаты вместе с зарубежными союзниками будут работать над тем, чтобы сократить риски, которые якобы исходят в адрес Киева из-за запуска газопровода «Северный поток — 2», а также добиваться укрепления энергетической безопасности Украины. Об этом по итогам беседы главы американского внешнеполитического ведомства сообщил руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс.

Прайс добавил, что глава госдепа «вновь подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Белого дома Джо Байден на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Берлин должен выполнить обещания, данные Киеву в связи со строительством «Северного потока — 2».