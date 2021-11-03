BMJ: Клинические испытания вакцины Pfizer проводились с нарушениями

Клинические испытания вакцины Pfizer проводились с нарушениями Фото: REUTERS

В ходе клинических испытаний вакцины компании Pfizer против коронавируса были допущены нарушения норм и правил проведения подобных исследований, сообщает британский научный журнал BMJ. В частности, по данным издания, фальсифицировались данные и скрывались негативные побочные эффекты после применения препарата.

В публикации говорится, что Брук Джексон – одна из региональных руководителей участвовавшей в клинических испытаниях вакцины Pfizer компании Ventavia Research Group – рассказала BMJ, что «компания фальсифицировала данные, раскрывала личности пациентов, недостаточно качественно обучала персонал, проводивший вакцинацию, а также не торопилась сообщать о побочных эффектах, которые возникали в ходе третьей фазы испытаний».

По словам Джексон, год назад ее уволили с работы из-за того, что она сообщала руководству о многочисленных нарушениях, а сейчас бывшая сотрудница Ventavia Research Group представила журналу доказательства своей правоты – документы, снимки, видео- и аудио записи.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце октября в США разрешили прививать против коронавируса вакциной Pfizer детей от пяти до 11 лет. А на следующий день стало известно, что в Южной Корее после прививки этим препаратом умер подросток.