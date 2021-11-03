Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков: После проигрыша в матче с «Ювентусом» нам «не до разговоров»

«Ювентус» одержал победу и досрочно вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов Фото: REUTERS

Защитник питерского футбольного клуба «Зенит» Дмитрий Чистяков рассказал, как его товарищи отреагировали на проигрыш в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в итальянском Турине. Напомним, как писал сайт kp.ru-sports, на встрече с «Ювентусом» питерцы уступили хозяевам поля со счетом 2:4.

«Сейчас у нас тишина в раздевалке. Всем не до разговоров, все понимают, что мы проиграли. У каждого мысли в своей голове», - сказал футболист.

«Приедем в Петербург, разберём ошибки и нос выше. Впереди важные игры — Лига чемпионов и чемпионат России. Этот матч стараемся забыть, движемся дальше», - добавил Дмитрий Чистяков.

Ближайший поединок «Зенита» пройдет 7 ноября в Екатеринбурге, где команда в рамках чемпионата России сразится с футбольным клубом «Урал». А следующая игра питерского клуба на матчах Лиги Чемпионов состоится 23 ноября в Швеции, «Зениту» предстоит сыграть против «Мальме».