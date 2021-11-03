Гинцбург рассказал о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург Фото: Кадр видео

В России разработали метод, который позволяет определить, действительно ли человек сделал прививку против коронавируса или купил поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19. Об этом рассказал журналистам директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ученый уточнил, что в качестве маркера специалисты используют антитела к мембранному белку аденовируса Ad26 – одному из компонентов российской вакцины «Спутник V», который крайне редко встречается у человека.

«Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат, - пояснил Александр Гинцбург газете «Известия».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в МВД России сообщили, что уже во втором полугодии 2021 года в нашей стране было возбуждено более 500 уголовных дел о распространении поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса, по инициативе правоохранительных органов заблокировано свыше двух тысяч сайтов, торговавших фальшивыми справками.