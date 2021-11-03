Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов одного из турецких поставщиков

Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов турецкого производителя из-за нарушений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 3 ноября 2021 года и до особого распоряжения Роспотребнадзор запретил ввозить в Россию лимоны одного из турецких производителей – компании Gonder soguk hava depolama hizmetleri ve tarim urunlegi, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что такое решение было принято из-за нарушений: специалисты выявили в лимонах этой компании превышение допустимого уровня пестицидов.

В сообщении говорится, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обнаружила в пищевой продукции в пищевой продукции «Лимоны свежие» (код ТН ВЭД ЕАЭС 0805) «нарушения обязательных требований законодательства»: в цитрусовых «обнаружены остаточные количества пестицида «Хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень».

В Роспотребнадзоре добавили, что лимоны указанной компании должны быть изъяты с российских прилавков, чтобы не допустить массовых отравлений.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что по этой же причине ведомство временно приостановило ввоз в нашу страну мандаринов одного из турецких поставщиков.