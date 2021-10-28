Роспотребнадзор приостановил ввоз мандаринов одного из турецких поставщиков

Роспотребнадзор приостановил ввоз мандаринов турецкого производителя из-за нарушений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роспотребнадзор с 29 октября и до особого распоряжения приостановил ввоз мандаринов одного из турецких поставщиков из-за допущенных им нарушений: специалисты выявили в плодах пестициды, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что «Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в пищевой продукции «Мандарины свежие» из Турции «нарушения обязательных требований законодательства».

«В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида «Хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень», - уточняется в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее эксперт Роспотребнадзора, начальник отдела надзора по гигиене питания Надежда Раева ответила на вопросы ведущих Радио «Комсомольская правда», как выбрать такие популярные перед зимними праздниками мандарины и нужно ли их мыть перед тем, как съесть. Она пояснила, что импортные мандарины к нам приезжают издалека, а чтобы они не испортились в пути, упаковочный материал или даже сами фрукты могут быть обработаны средствами химзащиты от возбудителей инфекционных заболеваний, плесени и гнили, поэтому кожицу этих мандаринов использовать нельзя.

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