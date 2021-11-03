ВОЗ: За неделю в мире заразились коронавирусом более трех миллионов человек

За неделю заболеваемость коронавирусом в мире выросла на 3% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшую неделю заболеваемость коронавирусом в мире по сравнению с предыдущей неделей выросла на 3%, а смертность – на восемь процентов. Об этом в ночь на среду, 3 ноября, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В еженедельном эпидемическом бюллетене Организации говорится, что на прошлой неделе с 25 по 31 октября в общей сложности заразились коронавирусом более трех миллионов человек, свыше 50 тысяч больных умерли из-за последствий COVID-19. Отмечается, что «число смертей выросло за неделю на 8%».

В сообщении ВОЗ уточняется, что большинство новых случаев заражения «почти 60%) приходится на Европу, а наибольший рост смертности (50%) – в Юго-Восточной Азии. В странах Америки за семь дней зарегистрирован прирост заболеваемости на 3%, в Западно-Тихоокеанском регионе – на 2%.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что рано или поздно на Земле появится новый вирус, распространение которого будет невозможно сдержать, поэтому человечество должно готовиться к следующей пандемии.