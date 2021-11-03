Минсельхоз допустил рост цен на молочную продукцию с 1 декабря 2021 года

Себестоимость молочных продуктов растет Фото: Иван Макеев

Минсельхоз допускает, что цены на молочную продукцию в России могут вырасти с 1 декабря 2021 года. Это связано, в том числе, с подорожанием себестоимости производства почти по всем видам молочной продукции.

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад Минсельхоза, направленный в правительство, дело не только в росте себестоимости изготовления молочных продуктов. Также на производителей с 1 сентября 2021 года легла обязанность маркировать свои товары, что также может провоцировать дополнительные затраты.

Отмечается, что подорожание молочной продукции в связи с этими причинами является экономически обоснованным. Предполагается также, что цена на такие товары может вырасти примерно на 5%.

Как ранее писал сайт kp.ru, британское издание Financial Times регулярно подсчитывает «Индекс завтрака». Для этого анализирует цены на мировых биржах на продукты, типичные для утреннего приема пищи (с английским уклоном): кофе, сахар, молоко, пшеницу, овес и апельсиновый сок. С 2019 года цены на них поднялись в среднем на 63%.