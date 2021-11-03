Пять человек погибли на вечеринке в стиле "Игры в кальмара" в Панаме

"Игра в кальмара" - популярный южнокорейский сериал. Фото: кадр фильма

В панаме тематическая вечеринка по сериалу "Игра в кальмара" закончилась трагедией. В ходе мероприятия участники открыли стрельбу, пять человек погибли, сообщило издание La Razon.

"Игра в кальмара" - южнокорейский сериал, который рассказывает про группу людей, выполняющих смертельно опасные задания. С каждым этапом игроков становится меньше, так как они погибают, а сумма выигрыша для победителя все увеличивается.

Вечеринку с подобной тематикой решили устроить жители Панамы. Однако во время развлечения члены враждующих банд, которые принимали участие в мероприятии, начали перестрелку. В результате пять участников вечеринки были убиты и семеро ранены.

Как ранее писал сайт kp.ru, Режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон Хёк признался, что на создание сериала его подтолкнуло безденежье, в котором оказались он и его семья после финансового кризиса 2008 года. Ему пришлось занимать деньги у друзей и родственников. Конечно же, теперь все долги розданы, но даже после фантастического успеха сериала он не считает себя богатым человеком.