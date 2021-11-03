Минсельхоз заявил о сдерживании роста цен производителями молочной продукции

Производители сдерживают рост цен на молочную продукцию за счет собственной прибыли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Производители молочной продукции сдерживают рост цен, сохраняя его в пределах инфляции, за счет собственной прибыли, сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

По информации ведомства, с 2020 года дорожают основные составляющие себестоимости "молочки": ветеринарные препараты, кормы и кормовые добавки, логистика, упаковочный материал и электроэнергия.

"Стоит отметить, что производители сдерживают "взрывной" рост цен на продукцию за счет собственной прибыли", - подчеркнули в ведомстве, отметив, что на протяжении 2021 года стоимость продукции оставалась стабильной.

Сейчас прорабатывается вопрос выделения части дохода от экспортной пошлины на основные зерновые культуры в поддержку животноводческой отрасли, отметили в министерстве. Кроме того, на компенсацию части затрат на закупку кормов направят 10,6 млрд рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минсельхоз допускает, что цены на молочную продукцию в России могут вырасти с 1 декабря 2021 года. Это связано, в том числе, с подорожанием себестоимости производства почти по всем видам молочной продукции.