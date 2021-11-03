Бастрыкин поручил подготовить поправки об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главное следственное управление и управление правового обеспечения и международного сотрудничества подготовят поправки в законодательство России, предусматривающие обязательную геномную регистрацию иностранцев, которые получают разрешение на работу в РФ.

Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает ТАСС.

Готовящиеся изменения в законах "О государственной геномной регистрации в РФ" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ" призваны снизить преступность с участием иностранных граждан, которые приезжают на заработки в Россию.

Как ранее писал kp.ru, ввести обязательную геномную регистрацию всех въезжающих в страну трудовых мигрантов из ближнего зарубежья Александр Бастрыкин предложил накануне.

Он уточнил, что только за первое полугодие 2021 года в России расследовано почти 19 тысяч преступлений, совершенных иностранцами. Это порядка на 2 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.