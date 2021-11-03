Уровень вредных веществ в воздухе Москвы увеличился за сутки почти в два раза

Москвичи жалуются на запах дыма и гари Фото: REUTERS

В Москве за сутки содержание загрязняющих веществ в воздухе выросло почти в два раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию представителя экстренных служб.

"По состоянию на 06:00 среды в районе Новокосино зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе в 1,82 раза", - уточнил источник.

Это связывают с термическими точками в Подмосковье. За сутки в Московской области их зарегистрировали почти 30.

В связи с этим жители Москвы и Московской области жалуются на запах дыма и гари. За сутки в экстренные службы поступило свыше 50 подобных звонков.

Стоит отметить, что столь значительное превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ наблюдается не во всех районах российской столицы. Так, в Люблино, например, оксидов углерода больше ПДК лишь на 4%.

Как ранее писал сайт kp.ru, вечером в среду, 3 ноября, небо над Москвой затянет облаками, и в столицу придут небольшие дожди. По прогнозам синоптиков, осадки в городе ожидаются также в четверг и пятницу (4 и 5 ноября) но погода в эти дни будет достаточно теплой – от восьми градусов выше ноля до +13°C.