Вильфанд: Вечером 3 ноября в Москву придут дожди

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Фото: Александр Щербаков/ТАСС

Вечером в среду, 3 ноября, небо над Москвой затянет облаками, и в столицу придут небольшие дожди. По прогнозам синоптиков, осадки в городе ожидаются также в четверг и пятницу (4 и 5 ноября) но погода в эти дни будет достаточно теплой – от восьми градусов выше ноля до +13°C. Об это рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В среду будет уже больше облачности. Будет отодвигаться отрог антициклона на восток, поэтому в конце дня уже небольшой дождик прогнозируется», - рассказал метеоролог в беседе с ТАСС.

Роман Вильфанд добавил, что в течение этих трех дней погода в столице останется аномально тёплой: в среду днем ожидается +6-8 градусов, в четверг – +10-12°C, а в пятницу – 11-13 градусов тепла.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Гидрометцентра объяснил, что причиной вчерашнего затяжного густого тумана в Москве стали антициклон и полное отсутствие ветра.