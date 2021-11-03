Журнал The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности вакцины «Спутник Лайт» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале The Lancet, подтвердило высокую эффективность и безопасности однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о новой публикации Центра им. Гамалеи в The Lancet, одном из самых уважаемых медицинских журналов мира, в которой указано, что вакцина "Спутник Лайт" демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ», - говорится в сообщении РФПИ.

Кроме того, как следует из результатов I-II фаз клинических испытаний, опубликованных в медицинском журнале The Lancet, «Спутник Лайт» вызвала хороший гуморальный и клеточный иммунный ответ, показав высокую безопасность как среди переболевших, так и среди ранее не сталкивавшихся с коронавирусной инфекцией.

Уточняется, что в ходе исследования препарата большинство побочных явлений у участников эксперимента были мягкими или средними. Как отмечается, серьезных нежелательных реакций на вакцину зарегистрировано не было.

Напомним, ранее в Минздраве РФ сообщили, что «Спутник Лайт» наиболее эффективно для ревакцинации или при вакцинации уже переболевших COVID-19.