В Минздраве советуют использовать «Спутник Лайт» для ревакцинации или после заболевания коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Применение однокомпонентного препарата от коронавируса «Спутник Лайт» наиболее эффективно для ревакцинации или при вакцинации уже переболевших COVID-19, рассказала главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов.

«Препарат «Спутник Лайт» все-таки целесообразно использовать не для первичной вакцинации, а для повторной вакцинации или вакцинации пациентов переболевших», – сообщил специалист на конференции «Покровские чтения».

Для первичной вакцинации и тех, кто еще не перенес коронавирус, рекомендуется применять двухкомонентные препараты, добавил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что ведомство обновит рекомендации по использованию вакцин и пропишет, что «Спутник Лайт» лучше применять только для повторной вакцинации.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Мурашко об использовании «Спутника Лайт» только для ревакцинации вырваны из контекста.