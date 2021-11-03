Захарова рассказала об обострении ситуации на Балканах, назвав ее "пороховой бочкой Европы"

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация на Балканах обостряется из-за многочисленных попыток радикального настроя косовских националистов, которые в преддверии выборов в местные органы власти устраивают провокации с целью очистить территорию от сербов, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"На севере края, который с точки зрения международного права остается автономией в составе Сербии, вооруженный косовский спецназ дважды (в сентябре и октябре) вторгался в сербонаселенные районы под предлогом "наведения порядка", - констатировала Захарова. - Это привело к всплеску напряженности, угрожавшей перерасти в открытый конфликт".

По ее словам, в поощрении к этому Белград уличил представителей Великобритании, в том числе британского посла в Приштине и руководителя миссию ОБСЕ в Косово.

"Ситуация на Балканах обостряется, фитиль балканской "пороховой бочки Европы" может быть подожжен в любой момент в результате действий косовских экстремистов при попустительстве либо прямом подстрекательстве со стороны их западных покровителей", - подчеркнула Захарова.

Как ранее писал сайт kp.ru, Мария Захарова назвала неприемлемыми слова албанского премьер-министра Эди Рамы об объединении Албании и Косово. Заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

По ее словам, подобные высказывания "грубо противоречат положениям Резолюции 1244 Совбеза ООН, подрывает стабильность в регионе". Захарова выразила надежду, что западные сторонники проекта Косово адекватно отреагируют на "эту откровенную провокацию".