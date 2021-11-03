Жители Болгарии в ответ на призыв Байдена по газу заявили, что не желают "мерзнуть демократично"

Джо Байден Фото: REUTERS

Заявления президента США Джо Байдена на саммите G20, который призвал противостоять попыткам России "манипулировать газом во вредных политических целях", нашли негативный отклик у читателей болгарского интернет-портала "Дневник".

"То есть, возможно, следующие несколько зим мы (а что еще хуже — наши дети) будем мерзнуть, но будем мерзнуть демократично, по-евроатлантически", - отметил один из комментаторов.

Болгары также обратили внимание, что лидер Соединенных Штатов толкает на отказ российского от газа, не предлагая ничего взамен. Более того, американцы даже не выполнили своих собственных обещаний о поставках в Европу дешевого сжиженного газа.

"Раз манипулирует, спасите вы Европу. Почему американский сжиженный газ отправляют в основном в Китай? Почему азиатский рынок должен быть только для американского газа, была же "свободная торговля"? И как именно Россия манипулирует газом? Пусть Байден объяснит", - написал другой пользователь.

Читатели выразили мнение, что американские санкции против "Северного потока – 2" также можно назвать политическими и манипулятивными.

Как ранее писал сайт kp.ru, американские журналисты назвали провалом политику Байдена в отношении России. По мнению политических обозревателей, слабость американского лидера Джо Байдена стала причиной провала внешней политики США.

По их оценке, президент Соединенных Штатов проиграл Кремлю по двум ключевым направлениям. Во-первых, Байден не помешал достроить "Северный поток – 2". О втором ключевом поражении Байдена говорит реакция РФ на обращение к странам Средней Азии по поводу возможности базирования американских войск, заявили эксперты.