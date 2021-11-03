Минфин РФ объявил о рекордных закупках валюты и золота Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ежедневно Министерство финансов РФ по бюджетному правилу будет закупать золота на 25,9 млрд рублей, и в период с 9 ноября по 6 декабря текущего года итоговая сумма закупок составит рекордные 518,2 млрд рублей. Об этом в среду, 3 ноября, объявили в пресс-службе ведомства.

Объем ежедневных закупок будет в 1,7 раза больше, чем в октябре текущего года, когда объем достигал рекордных для этого года 15,1 млрд рублей. Так в период с 7 октября по 8 ноября 2021 года объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу предполагался на уровне 317,6 млрд рублей.

Как говорится на сайте министерства, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, который связан с превышением фактически сложившейся стоимости нефти над базовым уровнем, прогнозируется в ноябре текущего года в размере 409,9 млрд рублей. Суммарное отклонение полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема, а также базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2021 года составило 108,4 млрд рублей.

Напомним, в минувший четверг, 28 октября, Государственная дума РФ приняла в первом чтении проект федерального бюджета на следующий год, а также на плановый период 2023 и 2024 годов. В следующем году доходы бюджета страны составят 25,021 трлн рублей, расходы - 23,694 трлн. Через год году доходы планируются в размере 25,540 трлн рублей, расходы - 25,241 трлн рублей.