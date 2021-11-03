Все находившиеся на борту разбившегося под Иркутском Ан-12 погибли Фото: соцсети

При крушении самолета Ан-12 в Иркутской области погибли все находившиеся на борту судна, включая экипаж, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«Выживших на месте крушения пока не обнаружено. По предварительным данным, все погибли», – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что пока удалось обнаружить тела пяти погибших. Как сообщает в своем Telegram-канале МЧС России, в самолете летели семь человек. После падения судно загорелось, пламя перекинулось на траву. В настоящее время на месте возгорания работают спасатели.

Известно, что разбившийся Ан-12 принадлежит авиакомпании «Гродно», это подтвердили белорусские власти. Причиной крушения самолета могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность. По информации агентства «БелТА», на борту судна находились граждане России, Белоруссии и Украины.

Как писал сайт kp.ru, Ан-12 пропал с радаров в Иркутской области в 14.45 по московскому времени при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска в районе населённого пункта Пивовариха.