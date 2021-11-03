Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 ноября 2021 15:40

Все находившиеся на борту разбившегося под Иркутском Ан-12 погибли

На борту судна находились семь человек, сообщили в МЧС
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Все находившиеся на борту разбившегося под Иркутском Ан-12 погибли Фото: соцсети

Все находившиеся на борту разбившегося под Иркутском Ан-12 погибли Фото: соцсети

При крушении самолета Ан-12 в Иркутской области погибли все находившиеся на борту судна, включая экипаж, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«Выживших на месте крушения пока не обнаружено. По предварительным данным, все погибли», – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что пока удалось обнаружить тела пяти погибших. Как сообщает в своем Telegram-канале МЧС России, в самолете летели семь человек. После падения судно загорелось, пламя перекинулось на траву. В настоящее время на месте возгорания работают спасатели.

Известно, что разбившийся Ан-12 принадлежит авиакомпании «Гродно», это подтвердили белорусские власти. Причиной крушения самолета могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность. По информации агентства «БелТА», на борту судна находились граждане России, Белоруссии и Украины.

Как писал сайт kp.ru, Ан-12 пропал с радаров в Иркутской области в 14.45 по московскому времени при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска в районе населённого пункта Пивовариха.

Видео с места крушения крушения самолета Ан-12