Причиной крушения самолета Ан-12 в Иркутской области могли стать ошибка пилотов и техническая неисправность

Самолет Ан-12 потерпел крушение в Иркутской области 3 ноября 2021 года Фото: ru.wikipedia.org

Причиной крушения грузового Ан-12 в Иркутской области могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность

Такие причины крушения называет источник ТАСС. «Среди версий крушения рассматриваются ошибки пилотирования, такие как превышения угла атаки или позднее принятие решения при уходе на второй круг при посадке», - приводит издание слова собеседника, который также назвал вариант технической неисправности самолета, «например отказ двигателя из-за столкновения с птицами».

Напомним, как писал сайт kp.ru, разбившийся под Иркутском Ан-12 принадлежит авиакомпании "Гродно". Борт рухнул при заходе на посадку. Сообщается о горении лайнера в двух частях фюзеляжа, а также вокруг самолета горит трава на территории 300 кв.м. На месте работают 46 человек и 17 единиц техники. Пожарные прокладывают магистральную линию водопровода для дальнейшего тушения огня.

По некоторым данным, в результате крушения погибли все пассажиры пилоты. Предположительно, на борту грузового самолёта Ан-12 находилось семь человек. Экипаж перед посадкой доложил о необходимости уйти на второй круг.