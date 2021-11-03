Вузы Москвы и Московской области проведут эксперимент по введению QR-кодов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вузы Москвы и Московской области договорились внедрить систему QR-кодов, посещение учебных заведений по ним будет введено пока в формате эксперимента. Об этом рассказал председатель Совета ректоров столицы и Подмосковья, президент Московского физико-технического института Николай Кудрявцев.

«Мы договорились до следующего: мы сейчас начинаем по этому пути движение, тренируемся где-то», – передает ТАСС слова председателя Совета ректоров.

Как отметил Кудрявцев, Министерство науки и высшего образования РФ поступило правильно, предоставив вузам большие полномочия в части решения подобных вопросов. Он подчеркнул, что учебные процессы у всех разные, и некоторые вузы, например, творческие, не могут проводить обучение в дистанционном формате.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Минобрнауки предложили перевести российских студентов на удаленку в нерабочие дни.