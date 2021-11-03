Украина внесла в «черный список» еще 30 российских деятелей культуры Фото: REUTERS

Министерство культуры и информационной политики Украины расширило перечень деятелей культуры России, «создающих угрозу национальной безопасности» страны. «Черный список» пополнили 30 россиян.

Перечень опубликован на сайте украинского Минкульта. В него в частности попали актеры Анастасия Бакланова, Павел Богомолов, Татьяна Бурнакина, Сергей Воробьев, Константин Гапонов, Михаил Грищенко, Роман, Евгений Кузьмин, Александр Лапшов, Андрей Скабара, Валентин Томусяк, Евгений Федоров, Андрей Фомин, Дмитрий Чудин, Максим Шпаковский и Людмила Яковлева. В настоящее время список насчитывает 258 фамилий.

Как писал сайт kp.ru, в октябре 2021 Украина добавила в «черный список» девять российских деятелей культуры.

Напомним, в августе 2015 года Министерство культуры Украины обнародовало «черный список» деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности». Перечень лиц регулярно расширяется.