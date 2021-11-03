Россия ограничит вывоз азотных удобрений для сдерживания роста цен на продукты

Стоимость минеральных азотных удобрений зависит от цены на газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России по поручению президента Владимира Путина вводит ограничение на вывоз азотных удобрений за пределы страны. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду, 3 ноября.

"Чтобы не допустить дефицита на нашем внутреннем рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие, правительство по поручению президента временно, на полгода, вводит ограничение на вывоз азотных и сложных, содержащих азот удобрений", - объявил Мишустин.

Председатель правительства уточнил, что экспорт азотных удобрений установлен на уровне не выше 5,9 млн тонн, а для сложных - не более 5,35 млн тонн.

Это связано с высокой стоимостью газа в Европе, из-за которой производители минеральных азотных удобрений вынуждены повышать стоимость продукции. Некоторые из них уже даже объявили о прекращении производства.

Как ранее писал сайт kp.ru, стоимость газа в Европе к закрытию торгов во вторник, 2 ноября, выросла на 8,5%, если сравнивать с предыдущим днем. Таким образом цена голубого топлива в регионе превысила 850 долларов за тысячу кубометров.