Минэкономразвития: основной вклад в инфляцию в октябре 2021 года внес рост цен на продовольствие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основной вклад в инфляцию в России вносит изменение цен на продовольственные товары, которые за октябрь выросли на 2,17% по отношению к сентябрьским показателям. Об этом говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации», подготовленном Минэкономразвития.

Как писал сайт kp.ru, годовая инфляция в России в октябре текущего года ускорилась до 8,13%, что является рекордным показателем с января 2016, когда инфляция было на уровне 9,77%. По сравнению с сентябрем этого года потребительские цены в октябре выросла на 1,11%, что является максимальным месячным ростом с марта 2015 года.

«Инфляция в октябре в помесячном выражении составила 1,11% м/м после 0,60% м/м в сентябре, в годовом выражении - 8,13% г/г после 7,40% г/г месяцем ранее. Основной вклад в инфляцию вносит изменение цен на продовольственные товары (2,17% м/м после 0,99% м/м в сентябре)», - говорится в обзоре ведомстве.

Отмечается, что увеличение непродовольственной инфляции по итогам октября на 0,78% по отношению к показателям сентября было вызвано ростом цен на бензин при стабильной ситуации по другим товарам этой группы. Кроме того, в ведомстве указывают, что сдерживающее влияние на инфляцию продолжает оказывать динамика цен на услуги, выделяется снижение цен на туристические услуги и услуги пассажирского транспорта.