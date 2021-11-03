Власти Камчатки введут QR-коды для полетов по полуострову Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 23 ноября в Камчатском крае введут систему QR-кодов при посадке на авиарейсы внутри региона. Система будет действовать также на межмуниципальных автобусных маршрутах.

«Начиная с 23 ноября мы будем вводить этот инструмент для межмуниципальных перевозок как авиационным, так и наземным транспортом. Он позволит избежать необходимости прохождения тестирования перед каждым перелетом или поездкой, но одновременно позволит обеспечить безопасность для тех, кто будет перемещаться между нашими районами», – приводятся слова главы Камчатского края Владимира Солодова на сайте регионального правительства.

Пассажирам нужно будет предъявлять QR-коды для полетов по полуострову и поездок из Петропавловска-Камчатского в поселки Мильково, Октябрьский, Эссо, Ключи, Усть-Камчатск. Кроме того, жители могут сесть в самолет или автобус при предъявлении сертификата о вакцинации, документа, подтверждающего перенесенный коронавирус или справку о медотводе.

Как писал сайт kp.ru, ранее вузы Москвы и Московской области договорились внедрить систему QR-кодов для посещения учебных заведений. Пока система будет действовать в формате эксперимента.