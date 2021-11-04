Instagram и Facebook возобновили работу после крупного сбоя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К этому часу специалистам удалось полностью восстановить нормальную работу популярных во всем мире социальных сетей Instagram и Facebook после очередного крупного сбоя, который продлился несколько часов.

«Мы вернулись! Проблема была исправлена, поэтому, если раньше у вас были затруднения с личными сообщениями, теперь все должно быть в порядке», - говорится в сообщении техподдержки Instagram на ее странице в Twitter.

Между тем, по данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, снизилось и количество сообщений о неполадках в работе Facebook, на которые весь день 3 ноября жаловались пользователи из разных стран.

Как писал сайт kp.ru, на проблемы с обеими соцсетями жаловались, в основном, жители США, Великобритании и Германии, также поступали сообщения о неполадках и из России.