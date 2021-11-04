В Японии автомобиль врезался в группу детей, пострадали четыре ребенка

Пострадавших доставили в больницу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром в четверг, 4 ноября, в японском городе Содзя (префектура Окаяма) автомобил по невыясненным пока причинам на высокой скорости выехал на тротуар и врезался в группу детей дошкольного возраста. В результате травмы различной степени тяжести получили по меньшей мере четверо малышей, передает агентство Kyodo со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранительных органов, всех пострадавших ребят доставили в ближайшую больницу. Отмечается, что среди них, по оценкам медиков, есть дети в тяжелом состоянии, сколько – не уточняется. Сотрудники полиции выясняют причины наезда, устанавливают обстоятельства случившегося.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Токио грузовик врезался в толпу на прохожих из-за аварии. Тогда мусоровоз столкнулся с легковушкой, после чего перевернулся и вкатился в людей, пострадали десять человек, в том числе молодая женщина с ребенком.