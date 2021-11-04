Китай и Россия продолжат содействовать восстановлению ядерной сделки с Ираном

В МИД КНР заявили, что вместе с Россией будут содействовать восстановлению ядерной сделки с Ираном Фото: REUTERS

Китай намерен объединить усилия с Россией, чтобы содействовать продвижению переговоров по восстановлению Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом говорится в заявлении МИД КНР, опубликованном в четверг утром по итогам состоявшегося накануне, 3 ноября, телефонного разговора заместителей министров иностранных дел двух стран Ма Чжаосюя и Сергея Рябкова.

«Китай и Россия выражают обоюдную готовность продолжать стратегическое взаимодействие и будут путем совместных усилий содействовать политическому урегулированию иранской ядерной проблемы», - отмечается в комментарии внешнеполитического ведомства КНР.

По информации МИД, в ходе телефонной беседы китайский и российский дипломаты «достигли консенсуса по широкому перечню вопросов». В заявлении дипведомства также подчеркивается, что возвращение к ядерной сделке с Ираном «должно осуществляться с учетом интересов каждой из заинтересованных сторон на основе взаимного уважения», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, переговоры по иранской ядерной программе и возврату к выполнению условий СВПД возобновятся в Вене 29 ноября.