В США сотни белохвостых оленей оказались заражены коронавирусом

Учёные в США обнаружили коронавирус у оленей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские ученые из университетов Пенсильвании и Айовы выявили в США сотни белохвостых оленей, зараженных коронавирусом, сообщает портал bioRxiv.

По мнению исследователей, COVID-19 передался животным от людей, а потом стал распространяться среди парнокопытных. Отмечается, что вирусом SARS-CoV-2 инфицированы 80% белохвостых оленей, которых ученые отобрали для тестирования на «ковид» в штате Айова.

«Нет никаких оснований полагать, что то же самое не происходит в других штатах, где есть олени», - говорит один из авторов этой работы, биолог Капур.

Между тем, как писал сайт kp.ru, еще в августе 2021 года министерство сельского хозяйства США сообщило, что в штате Огайо впервые в мире были зафиксированы случаи заражения коронавирусом диких белохвостых оленей.

Эксперты полагают, что экспансия вируса среди этих распространённых в Северной Америке животных может сильно осложнить искоренение патогена, особенно если олени станут резервуаром мутаций COVID-19.