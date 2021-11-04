Языковой омбудсмен заявил о провале борьбы с русским языком на Украине

В 2019 году был введен закон, который устанавливает использование украинского языка почти во всех сферах жизни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил о провале борьбы с русским языком на Украине. По его словам, несмотря на введение в 2019 году закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", русский язык никуда не делся. Он лишь превратился в суржик.

Суржиком называют российско-украинскую языковую смесь, когда слова в предложении заимствуются из обоих языков. Как заявил в эфире интернет-радио "Голос ФМ" Тарас Креминь, русский язык до сих пор повсеместно существует на Украине в виде суржика.

"Если говорить об украинском русском, то это суржик. Это суржик, который применяется, в том числе русифицированными гражданами Украины", - заявил он.

Как ранее писал сайт kp.ru, кабинет министров Украины утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики. О намерении сделать это в Киеве заявляли уже неоднократно.