Глава Иркутской области подтвердил гибель руководства авиакомпании "Заполярье" при крушении Ан-12

Работы на месте крушения продолжались всю ночь. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Двое сотрудников авиационной транспортной компании "Заполярье" погибли в результате крушения грузового самолета Ан-12 в Иркутской области. Трагедия произошла в среду, 3 ноября. На борту находились девять человек, все они погибли.

Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, имена руководителей "Заполярья" были названы среди погибших в авиакатастрофе. Ранее существовала надежда, что они сошли с рейса во время дозаправки самолета в Якутске, но она не оправдалась.

"Вчера были названы имена семи погибших. Установлены имена еще двоих — это граждане России Володин Юрий Викторович и Вишнев Олег Эдуардович", - приводит слова Кобзева РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбудили уголовное дело после крушения самолета Ан-12 в Иркутской области.