СК возбудил уголовное дело после крушения Ан-12 под Иркутском Фото: соцсети

Следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбудили уголовное дело после крушения самолета Ан-12 в Иркутской области.

Дело открыто по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). На место крушения судна выехала следственная группа, которая установит обстоятельства происшествия, сообщается на сайте СК России.

Как писал сайт kp.ru, Ан-12 пропал с радаров в Иркутской области в 14.45 по московскому времени при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска в районе населённого пункта Пивовариха. По информации источника в экстренных службах, все находившиеся в самолете погибли. Среди них были граждане России, Белоруссии и Украины. Известно, что судно принадлежит авиакомпании «Гродно». Причиной крушения могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.