Ветеринар назвал симптомы коронавируса у кошек и собак

Кошки могут заразиться коронавирусом при тесном контакте с инфицированным человеком Фото: REUTERS

Кошки и собаки при тесном контакте с инфицированным человеком могут заразиться коронавирусом с характерными для инфекции симптомами, рассказал РИА Новости ветеринар медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье".

"Если вы сами болеете коронавирусом и заметили у собаки или кошки такие симптомы, как чихание, кашель, выделения из глаз или носа, сонливость, тяжелое дыхание - не исключено, что они тоже могли заразиться", - уточнил специалист.

Проверить догадки можно тем же способом, что и у людей – взять мазок из носа. Правда, делают это уже не сотрудники поликлиник, а ветеринары.

Эксперт уточнил, что в большинстве случаев животные легко переносят коронавирусную инфекцию. Если питомец чувствует себя нормально, то никакого специального лечения не требуется. В противном случае лучше обратиться в ветеринарную клинику.

Как ранее писал сайт kp.ru, американские ученые из университетов Пенсильвании и Айовы выявили в США сотни белохвостых оленей, зараженных коронавирусом.