Советник Зеленского заявил, что Украина и ее партнеры подготовили план на случай войны с Россией

Отмечается, что всего на Украине рассматривают девять сценариев на случай нападения России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев совместно с иностранными партнерами разработал план борьбы с Россией в случае полномасштабной войны. По его словам, ВСУ готовы к такой ситуации.

Как сообщил Арестович в эфире телеканала "Украина 24", в Киеве подготовили широкоформатную оборонную операцию и план контрнаступления на случай полномасштабного конфликта с Россией. Отмечается, что всего на Украине рассматривают девять сценариев, которые можно разыграть, если Россия решится напасть на соседа.

"Планирование сделано еще апреле, соответствующие общие планы и сценарии реагирования разработаны вместе с иностранными партнерами", - заявил Арестович.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Киеве снова завили, что в случае «войны с Россией» победит Незалежная. Такую точку зрения изложил в своей статье для издания «Главред» бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант, Игорь Романенко.