Дерматолог-трихолог Климкина рассказала, что выпадение волос становится все более частым последствием коронавируса

Выпадение волос может проявиться через 1-2 месяца после болезни Фото: Мария ЛЕНЦ

Выпадение волос начало все чаще встречаться в качестве неприятного последствия перенесённого коронавируса. Об этом рассказала дерматолог-трихолог Елена Климкина.

По словам специалиста, пациенты стали все чаще жаловаться на эту проблему. Обычно выпадение волос начинается через 1-2 месяца после выздоровления от коронавируса. Причина в том, что заболевание затрагивает весь организм, а при его лечении могут использоваться препараты токсикологического воздействия. Все это влияет на развитие волоса на ранней стадии, пишет РИА Новости.

Как отмечает Климкина, алопеция после коронавируса возникает постепенно и так же постепенно потом проходит. Помощь специалиста в этой ситуации как правило не требуется, тем более, что какой-то определенной универсальной схемы обследования и лечения в этом случае не существует. Обычно в этом случае назначается восстановительная терапия и остается ждать, когда волосы окрепнут и перестанут выпадать.

Как ранее писал сайт kp.ru, за минувшую неделю заболеваемость коронавирусом в мире по сравнению с предыдущей неделей выросла на 3%, а смертность – на восемь процентов. Об этом в ночь на среду, 3 ноября, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).